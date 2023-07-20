Дожди с грозами пройдут в Белгородской области 21 июля

Ночью повсеместно, днем местами кратковременные дожди. Местами грозы. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 21 июля на территории области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью повсеместно, днем местами кратковременные дожди. Местами грозы. Ветер ночью юго-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 11-16 градусов тепла, днем от +22 до +27 градусов. В Белгороде ночью 14-16 градусов выше ноля, днем от +23 до +25 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает: находясь дома во время грозы, отключите электроприборы из розетки, закройте окна. Если непогода застала вас на улице, постарайтесь держаться как можно дальше от линии электропередач, старых деревьев и неустойчивых конструкций. Будьте внимательны, переходя дорогу во время дождя: смотрите по сторонам, избегайте мокрых и размытых участков дороги.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.