Еще два белгородских села атаковали ВСУ 20 июля 2023

Сегодня, 20 июля, два населенных пункта в Шебекинском городском округе попали под обстрел ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- В Муроме осколками снарядов посечены фасады и заборы в двух частных домах. В Нехотеевке повреждены один частный жилой дом и линии электро- и газоснабжения.

По словам Вячеслава Владимировича, аварийные службы устраняют последствия. Подомовой обход территорий продолжается.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня четыре дома повреждены в результате обстрела белгородского села Вязового ВСУ. А в селе Смородино выбиты окна, посечены фасады и крыши в трех домах. Осколками снарядов повреждены линии газо- и электроснабжения, а также одно из помещений сельскохозяйственного предприятия.