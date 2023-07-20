В Белгородской области состоялся «Выезд на колясках»

В ходе экскурсии специалисты Бехтеевского Центра культурного развития провели с ребятами творческое коллективное занятие «Яблоневый край». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Накануне, 19 июля, в Корочанском районе состоялась акция «Выезд на колясках». Мероприятие приурочили к 95-й годовщине образования муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. Участниками акции стали инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, использующие для передвижения технические средства реабилитации (кресла-коляски), а также ребята с ограниченными возможностями здоровья.

Для участников мероприятия была организована познавательная экскурсия на святой родник «Ясный колодец» и «Монахову криницу», где специалисты Корочанского историко-краеведческого музея познакомили гостей с историей возникновения источника из меловой горы, а ребята попробовали прохладную родниковую воду и сделали на память фотографии. Кроме того, в ходе экскурсии специалисты Бехтеевского Центра культурного развития провели с ребятами творческое коллективное занятие «Яблоневый край».