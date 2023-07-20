Четыре белгородских парка обработают от клещей 21 июля 2023

График работ может меняться в связи с погодными условиями. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Завтра, 21 июля, акарицидную обработку проведут в четырех локациях Белгорода:

- парк Памяти с 7:00 до 9:00;

- Центральный парк с 9:30 до 11:30;

- парк Победы с 11:30 до 13:30;

- парк «Котофей» с 13:30 до 14:30.

Акарицидный препарат не навредит людям и теплокровным животным. Но власти города рекомендуют воздержаться от посещения этих мест во время обработки и в течение трех часов после нее. График работ может меняться в связи с погодными условиями.