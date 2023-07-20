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НовостиОбщество20 июля 2023 13:46

Фестиваль «Белгород в цвету» пройдет в начале сентября

Губернатор оценил ход подготовки к традиционному мероприятию
Алексей СЕРГУНИН
Подготовительные работы идут полным ходом.

Подготовительные работы идут полным ходом.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Площадки фестиваля «Белгород в цвету» развернутся в центре города. Подготовительные работы идут полным ходом. Губернатор региона Вячеслав Гладков вместе с главой администрации города Белгорода Валентином Демидовым и организаторами проекта сегодня, 20 июля, прошли по маршруту. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Ставшее уже традиционным мероприятие расскажет о новинках в сфере ландшафтного дизайна и удивит красотой жителей и гостей региона. В прошлом году проект «Белгород в цвету» прошел в областной столице со 2 по 4 сентября. На площадках побывали более 600 тысяч человек.