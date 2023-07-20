Еще три почтовых отделения в Шебекино Белгородской области возобновили работу

28 июня возобновили свою работу в обычном режиме 23 почтовых отделения Шебекинского района. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области, с 13 июля свою работу возобновили отделения Почты России:

309292 - по адресу: ул. Ленина, д. 84, 309291 - по адресу: ул. Петровского, д. 2; 309295 - по адресу: ул. Генерала Шумилова, д. 17. Они работают по графику: вторник – суббота, с 10:00 до 16:00, без перерыва.

Напомним, 28 июня возобновили свою работу в обычном режиме 23 почтовых отделения Шебекинского района. Также по согласованию с Социальным фондом РФ в июне и июле текущего года сотрудники почты досрочно доставляли выплаты шебекинцам по адресам временного размещения. По всем вопросам, связанным с обслуживанием, клиенты могут обращаться в контактный центр по телефону: 8-800-100-00-00.