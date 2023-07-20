Врачи Валуйского горокруга Белгородской области получили новую медтехнику

В Валуйской ЦРБ появился современный спиральный компьютерный томограф. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В больнице поселка Уразово рентгенологические обследования пациентов теперь проводят на новом рентген-комплексе. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. Аппарат позволяет получать двумерное изображение структур тела, необходимое для диагностики многих распространенных заболеваний. Этот вид диагностики помогает определить повреждения и заболевания костей, а также наличие опухолей и заболеваний легких на ранних стадиях.

А в Валуйской ЦРБ появился современный спиральный компьютерный томограф. Его приобретение было инициировано губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, а средства на покупку выделены специальным постановлением Правительства РФ.

Кроме того, для проведения диагностики различных заболеваний медики могут использовать электроэнцефалограф и видеоэндоскопическую систему, с помощью которой обследования кишечника проводятся на новом современном уровне. Она позволяет выявлять, к примеру, онкологические заболевания на ранних стадиях.