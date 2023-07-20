В Белгородской области из-под земли достанут фрагменты самолета времен Великой Отечественной войны

Специалисты определили место нахождения фрагментов самолета. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Несколько месяцев назад в администрацию Ивнянского района поступило обращение от члена поискового клуба «Огненная дуга», краеведа Сергея Петрова. Он попросил извлечь фрагменты самолета героя Советского Союза, старшего лейтенанта Александра Горовца. На своем самолете ЛА-5 летчик защищал от фашизма родину.

- Мы не могли эту ситуацию обойти стороной, ведь в данном случае мы говорим о нашей истории и подвиге нашего земляка. Мы чтим память, собираем и восстанавливаем исторические события по крупицам, чтобы наше поколение знало своих героев и не забывало их имена», – подчеркнул глава администрации Игорь Щепин.

Специалисты определили место нахождения фрагментов самолета. В ближайшее время начнут подготовку к их извлечению.