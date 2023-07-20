Со стороны Украины обстреляли белгородское село Смородино 20 июля 2023

Сегодня, 20 июля, ВСУ обстреляли село Смородино Грайворонского городского округа. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Пострадавших нет. В трех частных домах выбиты окна, посечены фасады и крыши. Осколками снарядов повреждены линии газо- и электроснабжения, а также одно из помещений сельскохозяйственного предприятия.

По словам Вячеслава Владимировича, аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня четыре дома повреждены в результате обстрела белгородского села Вязового ВСУ.