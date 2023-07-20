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НовостиОбщество20 июля 2023 9:50

В Белгороде продолжаются бесплатные пешеходные экскурсии

В июле состоятся еще две прогулки
Алексей СЕРГУНИН
На экскурсиях уже побывали школьники, студенты и гости Белгородской области.

На экскурсиях уже побывали школьники, студенты и гости Белгородской области.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На бесплатных пешеходных экскурсиях участники знакомятся ближе с историческим центром Белгорода. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Туристы смогут увидеть известные достопримечательности и памятники архитектуры, узнают уникальные факты о городе и познакомятся с древней и современной историей города. На экскурсиях уже побывали школьники, студенты и гости Белгородской области. В июле пешеходные экскурсии пройдут 21 и 22 числа. Запись по тел.: 8-951-131-00-01.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, больше 2000 белгородских пенсионеров с начала сезона посетили бесплатные экскурсии.