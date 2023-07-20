277 белгородских школьников начнут отдых в Крыму 21 июля 2023

Всего за летний период в санатории смогут отдохнуть 1108 ребят. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На берегу Черного моря отдохнут школьники из приграничных территорий региона, ребята, нуждающиеся в оздоровительных процедурах по медицинским показаниям, а также учащиеся, добившиеся высоких результатов в учёбе, творчестве, спорте. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В «Бригантине «Белогорье» дети проведут три недели. Всего за летний период в санатории смогут отдохнуть 1108 ребят. Организовано четыре смены по 277 человек. Каждый заезд длится 21 день. Программы включают в себя образовательный курс, культурную, спортивную и развивающую части. Санаторий будет работать круглогодично.