В Белгородской области автоледи на «Рено» сбила пенсионерку

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, вчера, 19 июля, около 17:50 в Старом Осколе в районе дома № 56 по проспекту Победы, 47-летняя женщина, управляя «Renault Modus», наехала на 70-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области автоледи на «Мазде» насмерть сбила пешехода.