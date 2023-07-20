Белгородцы завоевали серебро на чемпионате России по пулевой стрельбе

В «Лисье норе» собрались 400 спортсменов из 40 регионов страны. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В «Лисье норе» собрались 400 спортсменов из 40 регионов страны. Они соревновались в стрельбе из пневматического малокалиберного оружия. В упражнении ВП-180 серебро завоевали белгородцы Сергей Новосёлов, Андрей Головков и Владислав Лазарев. Тренирует наших земляков Сергей Головков.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, белгородец Андрей Кожемякин стал 25-кратным чемпионом России по пулевой стрельбе. Тем временем, белгородские спортсмены завоевали девять медалей на первенстве России по пулевой стрельбе.