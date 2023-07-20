Более 270 белгородских детей вернулись с отдыха в Крыму

Ребята добрались благополучно. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Они отдыхали в Крыму на протяжении трех недель. В их числе – финалисты конкурса «Время 31-х», победители Всероссийского конкурса «Большая перемена», дети мобилизованных участников СВО и ребята из приграничных территорий области, а также школьники, которые находятся в трудной жизненной ситуации из всех муниципалитетов региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Для ребят были организованы культурно-массовые мероприятия, спортивные игры, купание в море и оздоровительные процедуры. А для участников конкурса «Время 31-х» прошёл долгожданный финал, после которого многие из них вернулись домой с победой. Ребята добрались благополучно. В Россоши их встречали представители муниципалитетов региона и сопровождали в свои районы и городские округа.