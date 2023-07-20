В Белгородской области ремонтируют мост через реку Валуй

Сегодня, 20 июля, в рамках традиционного утреннего обращения в соцсетях глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о программе ремонта мостов в регионе.

- В Валуйках начали ремонт моста через реку Валуй в районе улицы Демьяна Бедного. Работы будут завершены в середине 2024 года. Схема объезда будет опубликована на сайте администрации Валуйского городского округа.

Губернатор надеется, что строители выполнят все работы в срок и с надлежащим качеством.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгороде готовят к капремонту мост со смайликами.