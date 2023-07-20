Финансирование соцконтрактов в Белгородской области увеличилось в 16 раз

Потенциальные индивидуальные предприниматели могут рассчитывать на сумму в пределах до 350 тысяч. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сегодня, 20 июля, в рамках традиционного утреннего обращения в соцсетях глава Белгородчины Вячеслав Гладков рассказал о том, как идёт реализация программы социального контракта.

- Ещё в 2020 году выделялось порядка 49 миллионов рублей на эту программу. В 2023 году мы выделяем уже около 800 миллионов.

По словам Вячеслава Владимировича, на развитие личного подсобного хозяйства можно получить до 200 тысяч. Потенциальные индивидуальные предприниматели могут рассчитывать на сумму в пределах до 350 тысяч.

- Программа пользуется очень большим спросом, на сегодняшний момент мы выполнили уже 50% годового плана.

Гладков привел в пример жительницу села Марьевки Красногвардейского района Марию Мальцеву.

- Она получила деньги, приобрела овец и лошадь. И я надеюсь, что уже в этом году доход семьи Марии Васильевны увеличится. Будем вместе с администрацией района помогать. Если потребуется дополнительная помощь, я надеюсь, она будет своевременно оказана.

Как уверяет губернатор, соцконтракт - это очень хороший инструмент для того, чтобы помочь выйти из трудной жизненной ситуации, увеличить доход тех семей, которые в этом нуждаются в первую очередь.