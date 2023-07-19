Названы победители Национальной премии в области экологических технологий

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19 июля 2023 года состоялось награждение победителей Национальной премии в области экологических технологий «ЭКОТЕХ – ЛИДЕР 2023». В номинации «Энергоэффективность и энергосбережение» победу одержали энергетики с проектом блочно-модульной системы накопления электроэнергии.

Разработка предназначена для снабжения электричеством населенных пунктов с небольшим количеством жителей, расположенных в отдалении от основных центров питания. Накопитель – полностью российский продукт, не имеющий аналогов в сопредельных государствах. Система уже хорошо проявила себя в эксплуатации: более года она обеспечивает автономное электроснабжение жителей деревни Осипово Старицкого района Тверской области.

- Использование современных технологий в нашей деятельности позволяет компании развиваться, сокращать потери, повышать качество и надежность электроснабжения. Мы успешно внедряем новейшие отечественные продукты в работу электросетевого комплекса, и полученная награда является подтверждением этого, – подчеркнул генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.