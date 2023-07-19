Глава Белгородского Минздрава прокомментировал ситуацию с корью в Курской области

Андрей Иконников отметил, что белгородцам не стоит переживать по поводу заболевших корью в Курской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня в ходе прямого эфира министра здравоохранения Белгородской области прокомментировал информацию о 70 заболевших корью жителях Курской области. По словам чиновника, переживать по этому поводу белгородцам не стоит.

- Понятно, что близлежащий к нам регион. Информация следующая: это не вспышка, это не одномоментное начало заболевания. Это вялотекущий процесс. Первые случаи были еще в начале мая, - сказа Иконников.

Глава регионального Минздрава также отметил, что очаг заболеваемости локализован в отдельной группе, за пределами которой заболеваний нет. А на Белгородчине есть запас вакцины. Следующая ее партия ожидается только в октябре этого года.