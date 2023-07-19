1087 потерявших из-за обстрелов дома белгородцев выбрали новое жилье

С конкретным жильем определились 1087 белгородцев. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Во время брифинга министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина рассказала, что уведомления получили 1487 собственников домовладений, утративших жилье во время обстрелов со стороны ВСУ. Заявления о согласии на предоставление жилья получены уже от 1434 человек. С конкретным жильем определились 1087 белгородцев.

- Работа продолжается, проводим конкурсные процедуры, они находятся на разных стадиях заключения контрактов. За прошедшую неделю подписано еще 34 контракта с застройщиками, всего в собственность приобретено уже 526 жилых помещений. На этой неделе получили ключи от нового жилья семь семей и всего 96 семей заселены в новые жилые помещения, - отметила Оксана Козлитина.

Напомним, в Белгородской области с февраля 2023 года приступили к выполнению поручения Президента РФ Владимира Путина по решению жилищного вопроса граждан, потерявших свое жилье после обстрелов со стороны ВСУ. Эта мера поддержки касается также белгородцев, проживающих в населенных пунктах, где ранее был введен режим ЧС. Региону было выделено 9,4 млрд рублей из федерального бюджета на приобретение и строительство новых домов и квартир.