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НовостиОбщество19 июля 2023 15:13

Пострадавшую при ЧП на Крымском мосту белгородскую девочку доставят в Москву для лечения

Сейчас ее состояние стабильно
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Пострадавшую при ЧП белгородскую девочку доставят в Москву.

Пострадавшую при ЧП белгородскую девочку доставят в Москву.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

14-летнюю девочку из Нового Оскола Белгородской области, которая пострадала во время тракта на Крымском мосту, перевезут из Краснодарского края в Москву. Она продолжит лечение в ведущем детском федеральном учреждении. Об этом сообщили в Минздраве.

- Медицинскую эвакуацию осуществляют специалисты Федерального центра медицины катастроф и наши коллеги из Краснодарского края. Ее состояние стабильно, — сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Напомним, в результате ЧП на Крымском мосту погибла семейная пара из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь пострадала. Девочка вылетела с заднего сиденья автомобиля в лобовое стекло, у нее ЧМТ и резаные раны.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту террористического акта. Власти Белгородской области окажут материальную поддержку семье погибших на Крымском мосту жителей Нового Оскола.