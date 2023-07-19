Белгородец украл у приятеля 120 тысяч рублей во время отдыха на природе. Фото: "КП" Архив

С заявлением о краже в полицию Белгородского района обратился 64-летний житель Дубового. Мужчина сообщил о пропаже крупной суммы сбережений.

По предварительным данным, накануне потерпевший вместе с соседом отдыхали на природе под горячительные напитки. Вещи потерпевшего, в том числе кошелек с деньгами, находились в автомобиле 29-летнего товарища. Пропажу наличности мужчина обнаружил только дома.

Молодой мужчина знал о наличии у знакомого крупной суммы денег. Он вынул их из кошелька, а позже зачислил на свой банковский счет. Однако потратить краденное не успел. Похищенные 120 тысяч рублей изъяты и возвращены потерпевшему.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.