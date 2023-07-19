Мошенники звонят белгородцам под видом сотрудников МЧС. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Главное управление МЧС России по Белгородской области сообщает, что в регионе выявлены случаи телефонных мошенников, действующих от имени МЧС России. Аферисты обзванивают предприятия и сообщают о якобы предстоящей проверке состояния пожарной безопасности.

В региональном ведомстве предупредили, что это действуют мошенники, не имеющие никакого отношения к структуре МЧС.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года № 336 введены ограничения на осуществление контрольных надзорных мероприятий. Ограничения на проведение плановых и внеплановых проверок распространяются на все виды контроля, включая региональный и муниципальный, а также на все виды бизнеса, в том числе крупный бизнес. Проведение внеплановых проверок допустимо только по согласованию с Прокуратурой Белгородской области.

Жителей региона просят в случае возникновения подобной ситуации сообщать обо всех подобных фактах в правоохранительные органы.