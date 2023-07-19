Небольшие дожди и ветер ждут белгородцев 20 июля

Днем потеплеет до 22-27 градусов. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Белгородские синоптики прогнозируют дождливый и ветреный четверг. По данным гидрометцентра, на территории Белгородской области 20 июля будет облачно. Ночью без существенных осадков, но прохладно – 10-15 градусов тепла. Днем в регионе местами ожидаются небольшие дожди. Ветер западной четверти 7-12 м/с. Температура воздуха 22-27 градусов.

В областном центре ночью 13-15 градусов тепла, днем столбики термометров поднимутся до 24-26 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности: прежде чем использовать электрические приборы, проверьте их состояние и работоспособность, одновременно не подключайте к электросети большое количество бытовой техники и не оставляйте ее без присмотра.

Любителям активного отдыха на водоемах, следует помнить о правилах безопасности на воде. Внимательно следите за климатической обстановкой, не купайтесь во время сильного ветра или дождя.