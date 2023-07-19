Белгородские спасатели вывели мужчину из горящего здания

По предварительным данным, в двух случаях возгорания причиной стал грозовой разряд. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

За прошедшие сутки на территории Белгородской области зарегистрировано 9 пожаров. Горели жилые дома, мусор и дерево. По предварительным данным, в двух случаях возгорания причиной стал грозовой разряд. На одном из ЧП огнеборцы спасли мужчину.

Так, один из пожаров произошел в Никольском. В результате происшествия огонь повредил кровлю на площади 10 метров квадратных. Предполагаемая причина пожара - грозовой разряд.

На проспекте Б. Хмельницкого в Белгороде вчера вечером произошло возгорание бытовой техники в 2-этажном жилом доме на лестничной площадке. В результате происшествия огонь повредил холодильник, закоптил стены и потолок. Личным составом пожарно-спасательной части № 1 при помощи спасательного устройства по лестничным маршам был спасен мужчина 1962 года рождения. Предполагаемая причина пожара - поджог.

В поселке Прохоровка загорелась ель. Предполагаемая причина пожара - грозовой разряд.

Пожарные трижды за сутки выезжали на ликвидацию возгорания мусора на общей площади более 12 метров квадратных.