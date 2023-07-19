Вячеслав Гладков сообщил о сбитом беспилотнике в Валуйском округе

Сегодня на подлете к городу Валуйки система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат противника. Об этом сообщил губернатор Белгородской области. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений. Сейчас оперативные службы находятся на месте происшествия, специалисты уточняют последствия на земле.

- В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА на подлете к городу. Последствия на земле уточняют оперативные службы, - написал глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.