За прошедшие сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область около 80 раз. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области опубликовал информацию по количеству обстрелов региона за 18 июля. Атаке ВСУ за прошедшие сутки подверглись шесть приграничных муниципалитетов. В результате обстрелов осколочные ранения получили пятеро мирных жителей.

Так, 8 прилетов зафиксировано в Шебекинском поселке Шамино. Пострадали 5 человек, один находится в реанимации после операции. Под обстрелы в округе также попали поселок Ленинский — 6 минометных снарядов, Новая Таволжанка — 4 снаряда, Терезовка и хутор Марьино — 8 и 3 мины соответственно, по МАПП «Шебекино» нанесено 7 артиллерийских снарядов.

В хуторе Бабка Валуйского округа зафиксировано 13 прилетов. Повреждены три частных дома и ЛЭП. Также по селу Кукуевка выпущено 4 артиллерийских снаряда, по селу Новопетровка — две мины. На Вериговку противник сбросил с беспилотника одно взрывное устройство.

По селу Нехотеевка Белгородского района выпущено 4 артиллерийских снаряда, по селу Журавлевка — 15. В селе Наумовка противник сбросил с БПЛА две гранаты.

Из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок в Борисовском районе — зафиксировано два прилета. В районе хуторов Лозовая Рудка и Климовое горели поля с пшеницей. Причины происшествия устанавливаются.

Село Дроновка в Грайворонском горокруге атаковал дрон-камикадзе.

В Краснояружском районе из гранатомета обстреляна окраина села Поповка. Пострадавших и разрушений нет.