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НовостиПолитика19 июля 2023 12:54

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область около 80 раз

Пятеро мирных жителей получили ранения различной степени тяжести
Наталия ИЛЮШНИКОВА
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область около 80 раз.

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область около 80 раз.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области опубликовал информацию по количеству обстрелов региона за 18 июля. Атаке ВСУ за прошедшие сутки подверглись шесть приграничных муниципалитетов. В результате обстрелов осколочные ранения получили пятеро мирных жителей.

Так, 8 прилетов зафиксировано в Шебекинском поселке Шамино. Пострадали 5 человек, один находится в реанимации после операции. Под обстрелы в округе также попали поселок Ленинский — 6 минометных снарядов, Новая Таволжанка — 4 снаряда, Терезовка и хутор Марьино — 8 и 3 мины соответственно, по МАПП «Шебекино» нанесено 7 артиллерийских снарядов.

В хуторе Бабка Валуйского округа зафиксировано 13 прилетов. Повреждены три частных дома и ЛЭП. Также по селу Кукуевка выпущено 4 артиллерийских снаряда, по селу Новопетровка — две мины. На Вериговку противник сбросил с беспилотника одно взрывное устройство.

По селу Нехотеевка Белгородского района выпущено 4 артиллерийских снаряда, по селу Журавлевка — 15. В селе Наумовка противник сбросил с БПЛА две гранаты.

Из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок в Борисовском районе — зафиксировано два прилета. В районе хуторов Лозовая Рудка и Климовое горели поля с пшеницей. Причины происшествия устанавливаются.

Село Дроновка в Грайворонском горокруге атаковал дрон-камикадзе.

В Краснояружском районе из гранатомета обстреляна окраина села Поповка. Пострадавших и разрушений нет.