В прошлом году на охрану труда белгородские предприятия потратили больше 5,5 млн рублей

В Белгородской области за 2022 год на охрану труда работников предприятий, то есть на создание условий, сокращающих количество несчастных случаев, потратили больше 5,5 млрд рублей. Такие цифры привели в Белгородстате.

По указанной информации, в прошлом году на создание безопасных условий работы для одного работника в среднем было израсходовано 22 597 рублей рублей. Больше всего тратят на эти цели компании в сфере добычи полезных ископаемых – около 72 тысяч рублей на человека. К примеру, Яковлевский горокруг потратил на охрану труда 230 043 рубля.