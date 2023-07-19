48 школ в Белгороде в новом учебном году заработают в очном формате. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Белгородские школы готовят к новому учебному году. Так, в очном формате с 1 сентября заработают 48 общеобразовательных учреждений. Помимо этого, с 1 августа к полноценному режиму работы вернутся 67 детских садов. Об этом сообщили в мэрии областного центра.

В сентябре за парты сядут порядка 40 тысяч школьников, в том числе 3 тысячи первоклашек.

На сегодняшний день в десяти школах завершается капремонт. В учреждения образования уже закупили мебель, компьютерное и технологическое оборудование, а также учебники и наглядные пособия на общую сумму почти 300 млн рублей. С понедельника начала работу приемочная комиссия.

Как отметили в городской администрации, главная задача нового учебного года – усиление мер антитеррористической защищенности, отработка алгоритмов действий в разных ситуациях для сохранения жизни и здоровья детей. Все предложения по организации учебного процесса обсудили с педагогами и родителями.