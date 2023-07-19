Белгородская прокуратура оштрафовала замминистра образования за плохую работу

В Белгороде прокуратура провела проверку исполнения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан по обращению жителя областного центра.

Известно, что белгородец обратился в министерство образования области с жалобой о несоблюдении руководством общежития аграрного университета пропускного режима и трудовой дисциплины.

В Министерстве образования жалобу не отработали в полном объеме. По данным фактам прокуратурой в адрес министра образования области внесено представление, которое рассмотрено, нарушения устранены.

А замминистра привлечена к административной ответственности. Она выплатит штраф в размере 5 тысяч рублей.