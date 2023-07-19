Житель Белгородской области перевел аферистам 700 тысяч рублей. Фото: "КП" Архив

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 61-летний житель Валуйского городского округа. Мужчина рассказал, что накануне ему позвонил лже-сотрудник банка и сообщил, что злоумышленники пытаются похитить деньги со счета потерпевшего.

Далее схема известная – для того, чтобы спасти свои средства, нужно срочно перевести их на «безопасные счета». Доверчивый валуйчанин последовал указаниям звонившего незнакомца и перечислил аферистам через банкомат 700 тысяч рублей.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские в очередной раз призывают белгородцев не отвечать на телефонные звонки с незнакомых номеров, ни под каким предлогом не сообщать посторонним персональные данные, банковские реквизиты и не переводить деньги на указанные незнакомцами счета, кем бы они не представлялись.