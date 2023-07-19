Белгородский губернатор наградил шебекинцев, помогавших при обстрелах округа. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Вчера губернатор Белгородской области вручил награды шебекинцам, которые во время массированных обстрелов ВСУ в июне этого года помогли жителям города в эвакуации. Глава региона отметил, что это люди разных профессий: муниципальные служащие, сотрудники предприятий и организаций, органов правопорядка, члены добровольных народных дружин.

Рискуя жизнью они вместе с бойцами Шебекинской территориальной самообороны, сотрудниками МЧС, Росгвардией и УМВД спасали десятки тысяч шебекинцев, в том числе детей и тяжелобольных людей. Глава региона поблагодарил их за мужество и проявленный героизм.

- Очень хотелось бы, чтобы больше таких ситуаций не повторялось. Но с учетом текущего положения, к сожалению, мы должны быть готовы ко всему. А самое главное - готовы прийти на помощь тем, кто в ней больше всего нуждается. Еще раз спасибо вам большое за ваше отношение к людям, за мужество и проявленный героизм. Желаю вам крепкого здоровья, огромных сил и выдержки в нелегких буднях и всего самого доброго! – сказал Вячеслав Гладков.