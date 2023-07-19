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НовостиОбщество19 июля 2023 7:10

Губернатор рассказал, что белгородские дети благополучно пересекли Крымский мост

Школьники возвращаются домой из лагеря в Крыму
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Часть белгородских школьников возвращается домой из лагеря в Крыму.

Часть белгородских школьников возвращается домой из лагеря в Крыму.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В утреннем обращении 19 июля губернатор Вячеслав Гладов рассказал, что белгородские школьники возвращаются домой после летнего отдыха в крымском санатории. Утром они уже проехали Ростов на Дону. По словам главы региона, дети благополучно пересекли Крымский мост.

- Наши дети, которые сейчас возвращаются из «Бригантины «Белогорье», ночью благополучно проехали по Крымскому мосту, сегодня утром проехали уже Ростов, мы вместе с родителями их с нетерпением ждем дома. Надеюсь, что они поделятся с нами, - рассказал губернатор.

Напомним, теракт на Крымском мосту произошел 17 июля. Сообщалось, что мост атаковали надводными дронами. В результате ЧП погибла семейная пара из Нового Оскола Белгородской области. Их четырнадцатилетняя дочь выжила, она находится в больнице Краснодарского края.

После ЧП родители обеспокоились, что будет с отдыхом белгородских детей в Крыму, и как они вернутся домой. За день до трагедии в лагеря отправили 315 школьников региона. Гладков обещал постоянно держать связь с детьми и сопровождающими.