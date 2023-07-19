Губернатор Гладков пообщался с жильцами пострадавшего от обстрела дома в Шебекино

Губернатор пообщался с жильцами пострадавшего от обстрела дома в Шебекино. фото: соцсети Вячеслава Гладкова.

Губернатор Белгородской области вчера встретился с жильцами проблемного дома№9 по улице Железнодорожная в Шебекино. В начале июня в эту многоэтажку попал снаряд, из-за чего треснули плиты, выгорели квартиры и повредились коммуникации. По результатам экспертиз, дом подлежит восстановлению, уже готовятся проектные решения.

- Затем будем готовить проектно-сметную документацию и проходить государственную экспертизу. В зависимости от планируемого объема работ и в соответствии с мнением экспертов примем решение по полному или частичному расселению жильцов на время восстановительных работ, - сообщил Вячеслав Гладков.

На объекте работают глава округа Владимир Жданов, министр ЖКХ Алексей Ботвиньев и зам губернатора Владимир Базаров. Из числа жильцов выберут людей для взаимодействия со строителями и экспертами, чтобы следить за качеством выполняемых работ.

- Наша задача – восстановить дом так, чтобы никаких угроз для проживания в нем не было. Важно, что мы привлекаем к восстановительным работам только большие компании с большим количеством очень хороших инженеров. На этом объекте у нас закреплена одна из самых опытных строительных компаний в Белгородской области, поэтому по этой части я спокоен. Однако повторюсь: контроль со стороны жителей должен быть, - подчеркнул глава региона.