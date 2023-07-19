Жители сообщили белгородскому губернатору о нехватке продуктов в Шебекино

Жительница Шебекино обратилась к Вячеславу Гладкову в комментариях под одним из постов в социальной сети. Она рассказала, что в шебекинских магазинах нехватка продуктов первой необходимости, в частности, практически невозможно купить хлеб, особенно с учетом занятости и неспокойной обстановки.

- Оперативная обстановка в городе Шебекино не позволяет после рабочего дня объехать все магазины в поисках хлеба. Мы вернулись и вышли на работу, прошу вас обеспечить город продуктами первой необходимости в полном объеме, - попросила жительница Шебекино.

Глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов ответил на обращение женщины и заверил, что по мере возвращения людей в город будут увеличиваться и поставки продуктов. Пока некоторые проблемы с этим еще есть, скоропортящиеся товары в большом количестве не завозят по понятным причинам. Но уже работает 35 торговых точек и их количество постепенно увеличится.