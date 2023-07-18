19 июля в Белгородской области пройдут дожди с грозами

В Белгороде ночью 12-14 градусов выше ноля, днем от +23 до +25 градусов. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 19 июля на территории региона ожидается переменная облачность. Днём без существенных осадков. Ночью кратковременные дожди, местами грозы. Ветер ночью западный, 3-8 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла, днем от +20 до +26 градусов. В Белгороде ночью 12-14 градусов выше ноля, днем от +23 до +25 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует гражданам соблюдать правила пожарной безопасности: не использовать неисправные и поврежденное оборудование, не перегружать электросеть и не оставлять включенную технику и газовые приборы без присмотра.

Отдыхающим на водоемах следует помнить о правилах безопасности на воде. Внимательно следите за климатической обстановкой, не оставляйте детей без присмотра и не заходите в воду во время дождя и грозы.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения "112". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.