Стало известно состояние белгородцев, раненых во время обстрела ВСУ

Главный врач городской больницы №2 Белгорода Роман Проценко рассказал о состоянии пяти пациентов, пострадавших сегодня,18 июля, в результате обстрела ВСУ поселка Шамино Шебекинского городского округа.

- Всем раненным оказана необходимая медицинская помощь. Один из них, получивший легкое касательное ранение, выписан домой для прохождения амбулаторного лечения. Четверо остаются в стационаре.

По словам руководителя медучреждения, два пациента уже прооперированы. Один из них в тяжелом состоянии находится в реанимации, а второй после операции переведен в травматологическое отделение.

- Еще двое раненных находятся под наблюдением медиков. Решение о необходимости оперативного вмешательства будет принято медиками в зависимости от динамики их состояния.