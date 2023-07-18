В 2023 года автоклубы совершили более 220 выездов в села и хутора Белгородской области

За четыре года реализации программы в Белгородской области автоклубы совершили свыше двух тысяч выездов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Артисты ДК на колесах за шесть месяцев организовали 326 концертов, которые посетили 17518 человек. Об это сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В гастрольных планах на июль – посетить девять муниципалитетов. Автоклубы дадут концерты в селах и хуторах Алексеевского и Новооскольского городских округов, Белгородского, Волоконовского, Ивнянского, Краснояружского, Прохоровского, Ракитянского, Чернянского районов. Для зрителей готовят не только концертные выступления, но и мастер-классы народных умельцев, литературно-музыкальные композиции, детские развлекательные программы.

Напомним, что за четыре года реализации программы в Белгородской области автоклубы совершили свыше двух тысяч выездов. Общее число посетителей – свыше двухсот тысяч человек.