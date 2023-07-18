Вячеслав Гладков проверил ход строительных работ на спортобъектах в Белгороде

Губернатор проверил ход строительных работ на спортобъектах в Белгороде.

Вчера глава Белгородской области побывал на строительных площадках спортивных объектов в Белгороде. Общестроительные и отделочные работы завершены работы в центре для занятий адаптивной физической культурой и спортом.

Центр возведен на территории нового спортивного кластера на улице Белинского в районе Ботанического сада. Это одноэтажное здание площадью 4 000 квадратных метров, в котором оборудовали несколько залов: универсальный, для настольного тенниса, игровых видов спорта и волейбола сидя.

Новый центр адаптивного спорта откроется в Белгороде 15 сентября.

- Центр начнет свою работу 15 сентября. До этого момента подрядчику предстоит устранить протечку кровли, также ожидается поставка всего необходимого оборудования и мебели. Претензий к подрядчику пока нет, но все неисправности должны быть оперативно устранены, - отметил губернатор.

В следующем году в центре планируют построить стрелковый тир, поле для метания снарядов, гостиницу. Также здесь благоустроят территорию и велопешеходную инфраструктуру.

Строители завершают работы на объектах.

Кроме того, глава региона проинспектировал ход работ в центре для занятий художественной гимнастикой, прыжками на батуте и спортивной акробатикой. Новое споручреждение на улице Мокроусова назвали «Сирень». Строители здесь завершают внутреннюю отделку и остекление. В спортивных залах уже залиты бетонные полы, вскоре начнется укладка специального паркетного покрытия. На третьем этаже завершилась внутренняя отделка гостиничных номеров. На втором этаже центра решено сделать музей трех видов спорта. Особое внимание уделят благоустройству прилегающей к центру территории.

- У центра очень красивое здание, но оно находится внутри уже существующей застройки. Чтобы привлечь к нему внимание, необходимо продумать обустройство входной группы. Я предлагаю благоустроить аллею, на которой мы высадим сирень, обыгрывая название нового учреждения. Для ухода за зелеными насаждениями необходим настоящий специалист по кронированию и оздоровлению растений, - подчеркнул Вячеслав Гладков.