Зоны отдыха Белгорода повторно обработают от клещей

Завтра, 19 июля, специалисты будут работать на следующих локациях:

- пляж на ул. Северо-Донецкой - с 6:00 до 8:00;

- пляж на ул. Везельской - с 8:30 до 10:30;

- пляж на ул. Речной - с 11:00 до 12:00;

- пляж на ул. Донецкой - с 12:30 до 13:30;

- урочище «Кобелевка» между ул. Механизаторов и ул. Семейная с 14:00 до 16:00;

- лесополоса между микрорайоном «Новая жизнь» и железной дорогой с 16:00 до 18:00;

- площадки для выгула собак в микрорайоне «Новая жизнь» с 18:00 до 18:30.

Акарицидный препарат не несёт вред людям и теплокровным животным, однако рекомендуем воздержаться от посещения этих мест во время обработки и в течение 3 часов после неё.