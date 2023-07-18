Белгородский губернатор проинспектировал ход восстановления домов в Новой Таволжанке, поврежденных после обстрелов ВСУ

Все жители с нетерпением ждут возвращения к работе реабилитационного центра в Новой Таволжанке. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня глава Белгородской области Вячеслав Гладков побывал в Новой Таволжанке, чтобы посмотреть за восстановлением поврежденного от обстрелов со стороны Украины жилья.

- На сегодняшний день работы по восстановлению ведутся на 44 объектах. Тепловой контур закрыт в 90 домах ИЖС, из них расписок получено 75.

По словам Вячеслава Владимировича, подрядные организации стараются, делают.

- Всё стоит на контроле. Претензий к строителям предъявить не могу, так же как и к главам, закрепленным за восстанавливаемыми территориями, даже, наоборот, - на сегодняшний день только слова благодарности за качество. Надеюсь, что так будет всегда.

Как отметил губернатор, все жители с нетерпением ждут возвращения к работе реабилитационного центра в Новой Таволжанке.

- Подрядная организация работает на объекте, до конца недели должны вставить 56 окон. Параллельно ведутся кровельные и фасадные работы - объем большой. Но подрядчик хороший. Уверен, что всё сделаем с хорошим качеством.