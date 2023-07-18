Ранее судимый белгородец попал в ДТП на угнанных «Жигулях»

В соответствии с ч. 1 ст. 166 УК РФ (Угон) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Белгороду обратился 68-летний местный житель. Мужчина сообщил, что у него похитили «ВАЗ-2105», который был припаркован возле частного дома. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Сотрудники ДПС, патрулировавшие улицы неподалеку от места угона, обратили внимание на схожий по описаниям автомобиль, водитель которого столкнулся с «Фольксвагеном Поло», припаркованным на обочине. Мужчина, сидевший за рулем «Лады», заметно занервничал. При проверке документов выяснилось, что автомобиль угнан. Ранее судимый 28-летний житель Губкинского городского округа признался в содеянном.

По предварительным данным, злоумышленник вскрыл двери «пятерки», повредил замок зажигания, завел двигатель, перемкнув провода, и отправился на автомобиле домой. В соответствии с ч. 1 ст. 166 УК РФ (Угон) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.