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НовостиОбщество18 июля 2023 11:50

Дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных утвердили в Белгородской области

Владельцев обязали возмещать вред
Алексей СЕРГУНИН
Выгул домашних животных должен осуществляться на специализированных площадках, определяемых органами местного самоуправления.

Выгул домашних животных должен осуществляться на специализированных площадках, определяемых органами местного самоуправления.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Теперь запрещается содержание и кормление домашних животных в лифтах, коридорах, подвальных помещениях, входных группах, лестничных площадках, чердаках, крыльце, подземных парковках, а также на придомовых территориях. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. Документ размещен на сайте управления ветеринарии.

Выгул домашних животных должен осуществляться на специализированных площадках, определяемых органами местного самоуправления. Установлен также запрет на посещение с домашними животными помещений, занимаемых магазинами, организациями общественного питания, медицинскими и образовательными организациями, организациями культуры и другими, если на входе в эти помещения есть информация о запрете посещения с животными. Вред, причинённый домашними животными, возмещается владельцами этих животных.