Дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных утвердили в Белгородской области

Выгул домашних животных должен осуществляться на специализированных площадках, определяемых органами местного самоуправления. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Теперь запрещается содержание и кормление домашних животных в лифтах, коридорах, подвальных помещениях, входных группах, лестничных площадках, чердаках, крыльце, подземных парковках, а также на придомовых территориях. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. Документ размещен на сайте управления ветеринарии.

Выгул домашних животных должен осуществляться на специализированных площадках, определяемых органами местного самоуправления. Установлен также запрет на посещение с домашними животными помещений, занимаемых магазинами, организациями общественного питания, медицинскими и образовательными организациями, организациями культуры и другими, если на входе в эти помещения есть информация о запрете посещения с животными. Вред, причинённый домашними животными, возмещается владельцами этих животных.