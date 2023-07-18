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НовостиОбщество18 июля 2023 10:19

В Алексеевке Белгородской области обустраивают сквер имени Ю.А. Гагарина

Завершить работы планируется к сентябрю текущего года
Алексей СЕРГУНИН
Здесь установят велопарковки, скамейки, урны и уличное освещение.

Здесь установят велопарковки, скамейки, урны и уличное освещение.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Специалисты уже выполнили подготовительные и демонтажные работы, формовочную обрезку деревьев. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. В ближайшее время в общественной зоне планируется выполнить устройство сквера ГТО с резиновым и плиточным покрытием, на котором будут размещены турники, спортивные комплексы и памп-трек. Также здесь установят велопарковки, скамейки, урны и уличное освещение.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области появится еще один сквер. Он будет располагаться на улице Беловежской в Разумном.