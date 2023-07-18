В Алексеевке Белгородской области обустраивают сквер имени Ю.А. Гагарина

Здесь установят велопарковки, скамейки, урны и уличное освещение. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Специалисты уже выполнили подготовительные и демонтажные работы, формовочную обрезку деревьев. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. В ближайшее время в общественной зоне планируется выполнить устройство сквера ГТО с резиновым и плиточным покрытием, на котором будут размещены турники, спортивные комплексы и памп-трек. Также здесь установят велопарковки, скамейки, урны и уличное освещение.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области появится еще один сквер. Он будет располагаться на улице Беловежской в Разумном.