В Корочанском районе Белгородской области начали убирать ранние зерновые культуры

Средняя урожайность по району составила 59,1 центнера с гектара. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Ее предстоит убрать с площади 16,8 тысячи гектаров. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. По состоянию на 18 июля корочанские аграрии убрали 416 гектаров озимой пшеницы, намолотили 2 457 тонн. Старт уборочной кампании стал результативным. Средняя урожайность по району составила 59,1 центнера с гектара.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области начали убирать ранние зерновые: ячмень, озимую пшеницу. В Ровеньках, в Вейделевке, в Алексеевке убрали более 300 гектаров.