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НовостиОбщество18 июля 2023 8:46

На фестивале «Вкусы России» представили бренды Белгородской области

Мероприятие проходило на 26-ти площадках в Москве
Алексей СЕРГУНИН
Столица увидела борисовский сыр, колбасы, полуфабрикаты, деликатесы, тушенку, томаты, овощные коробки, малосольные огурцы, тыквы, соусы и джемы для сыра, мед, яблоки, черешню.

Столица увидела борисовский сыр, колбасы, полуфабрикаты, деликатесы, тушенку, томаты, овощные коробки, малосольные огурцы, тыквы, соусы и джемы для сыра, мед, яблоки, черешню.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Участники представили порядка 400 уникальных брендов продуктов. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. Фермеры и производители из 75 регионов России приглашали москвичей и гостей города отправиться в насыщенный гастрономический тур, не покидая пределы Москвы.

Наш регион достойно представили здоровой продукцией высокого качества. Столица увидела борисовский сыр, колбасы, полуфабрикаты, деликатесы, тушенку, томаты, овощные коробки, малосольные огурцы, тыквы, соусы и джемы для сыра, мед, яблоки, черешню.

Помимо самой ярмарки, на фестивале работали фуд-корты, творческие, ремесленные и кулинарные мастер-классы, выступали артисты.