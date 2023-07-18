Белгородцы могут увидеть лисят и волчат, которые родились в зоопарке минувшей весной

Фото пресс-службы администрации Белгорода.

Напомним, в апреле прибавление случилось в семействе лис. На свет появились две самочки и один самец. А в мае родились сразу семеро волчат. Об этом информирует пресс-служба мэрии Белгорода. Лисята и волчата подросли, им сделали все необходимые прививки и выпустили в общий вольер. Теперь их могут увидеть все посетители белгородского зоопарка.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в белгородском зоопарке появились черные лебеди. Этот вид крупнее белоснежных собратьев, вес может достигать восьми килограммов.