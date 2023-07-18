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НовостиОбщество18 июля 2023 7:07

В находящихся под обстрелами ВСУ белгородских селах Графовке и Безлюдовке начали ремонтировать дорогу

Сейчас строители снимают старый асфальт
Алексей СЕРГУНИН
В Белгородской области в 2023 году в нормативное состояние планируется привести около 300 км автомобильных дорог.

В Белгородской области в 2023 году в нормативное состояние планируется привести около 300 км автомобильных дорог.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Заменить планируется участок дорожного полотна от улицы Победы в селе Безлюдовка до улицы Первого салюта в селе Графовка. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В рамках ремонта планируется заменить асфальтобетонное покрытие, укрепить обочины, установить новые дорожные знаки. Напомним, всего в Белгородской области в 2023 году в нормативное состояние планируется привести около 300 км автомобильных дорог.

Что касается Графовки и Безлюдовки, то оба населенных пункта регулярно повергаются обстрелам ВСУ.