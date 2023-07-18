В находящихся под обстрелами ВСУ белгородских селах Графовке и Безлюдовке начали ремонтировать дорогу

В Белгородской области в 2023 году в нормативное состояние планируется привести около 300 км автомобильных дорог.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Заменить планируется участок дорожного полотна от улицы Победы в селе Безлюдовка до улицы Первого салюта в селе Графовка. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.
В рамках ремонта планируется заменить асфальтобетонное покрытие, укрепить обочины, установить новые дорожные знаки. Напомним, всего в Белгородской области в 2023 году в нормативное состояние планируется привести около 300 км автомобильных дорог.
Что касается Графовки и Безлюдовки, то оба населенных пункта регулярно повергаются обстрелам ВСУ.