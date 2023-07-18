В Белгородской области началась приемка после капитального ремонта многоквартирных домов

Сегодня, 18 июля, в традиционном утреннем обращении в соцсетях глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в регионе стартовала приемка после капитального ремонта многоквартирных домов.

- В Ивне и поселке Красный Октябрь Белгородского района прошли общественные слушания о приемке работ, жители высказали ряд замечаний, подрядная организация согласилась с этими замечаниями и взяла несколько дней на их устранение.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в детской школе искусств №3 в Старооскольском горокруге Белгородской области продолжается капитальный ремонт.