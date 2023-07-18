В Волоконовке Белгородской области построили резервный водопровод

Очень много жалоб на водоснабжение было в течение продолжительного времени. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 18 июля, в традиционном утреннем обращении в соцсетях глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Волоконовке завершено строительство резервного водопровода на пяти улицах.

- Очень много жалоб было в течение продолжительного времени. Я надеюсь, что жители, а их более 500 человек, почувствуют улучшение качества подаваемой холодной воды в свои дома.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области заменили 200 метров ветхих сетей водопровода. Обновленный участок сети обеспечивает чистой водой не только жителей частных домов, но и объекты бытового обслуживания на улицах Поповка и Шоссейная.