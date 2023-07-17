8 946 белгородских семей получили выплаты от Красного Креста

Фото: БРО РКК.

В пресс-службе белгородского регионального отделения Российского Красного Креста рассказали, что уже 8 946 белгородских семей получили материальную помощь от организации. Из 47 населенных пунктов от белгородцев поступило 11 879 заявлений на денежную выплату.

Помимо этого, РКК направил еще для тысячи беженцев и переселенцев белгородского приграничья гуманитарную помощь. Это бутилированная вода, подушки, одеяла, постельное белье.

Напомним, выплаты от РКК смогут получить белгородцы, проживающие в ПВР в других регионах. Вынужденные переселенцы получат до 15 тысяч рублей, в зависимости от размера семьи.